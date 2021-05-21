Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 1,4 миллиона человек в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции получили 1,4 миллиона жителей столицы, а второй — 1,3 миллиона человек. Об этом в пятницу, 21 мая, говорится в презентации к выступлению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках форума «Марафон «Новое знание».

Вакцинация от коронавируса в Москве стартовала в начале декабря 2020 года. Привиться можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник и в 59 частных медицинских организациях. Также с 18 января работают выездные бригады по вакцинации, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что около 1,3 миллиона штрафов выписали за нарушение противоэпидемических мер в Москве.

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