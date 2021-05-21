Движение транспорта восстановили после аварии с велосипедом и автобусом в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 96 Карта всех событий

Движение восстановлено после аварии с участием велосипедиста и автобуса на северо-востоке столицы. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

По предварительным данным, ДТП спровоцировал велосипедист, который выехал на красный свет на Алтуфьевское шоссе возле дома 96. Ему потребовалась помощь врачей.

— Движение восстановлено, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее «ВМ» сообщала, что полицейские «отбили» невесту у похитителей на юго-востоке Москвы.

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