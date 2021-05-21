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Суд вынес приговор создателям игорного клуба в Москве
Фото: МВД Медиа

Суд вынес приговор создателям игорного клуба в Москве

Юлия Павлушова

Происшествия

Таганский районный суд столицы вынес приговор четырем организаторам азартных игр. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным следствия, группа злоумышленников создала незаконный игровой клуб в помещении на улице Большие Каменщики. Игорное заведение работало с апреля 2019 года по январь нынешнего. Его работу приостановили сотрудники правоохранительных органов.

Одного из участников группы приговорили к году и 11 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Две его сообщницы получили штрафы по сто тысяч рублей. Третьей девушке назначили штраф в размере 70 тысяч рублей, отметили в ведомстве.

Ранее «ВМ» сообщала, что полицейские «отбили» невесту у похитителей на юго-востоке Москвы.

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