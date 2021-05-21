Задержан мужчина, который обокрал своего друга в столичном кафе, пока тот спал

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Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

Полицейские задержали подозреваемого в краже у посетителя кафе на юго-востоке столицы. Об этом в пятницу, 21 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Напомним, у 33-летнего приезжего мужчины похитили 70 тысяч рублей из рюкзака в кафе на Люблинской улице. Позже выяснилось, что к краже причастен 32-летний знакомый заявителя, который отдыхал в заведении вместе с ним. Приятель воспользовался тем, что мужчина уснул, и присвоил деньги себе. Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения.

Видео: Пресс-служба УВД по ЮВАО

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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