Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Транспортная карта «Тройка» заработала в тестовом режиме в Ярославской области. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что «Тройка» заработала на четырех областных маршрутах. Когда все испытания пройдут успешно, карта полноценно заработает в Ярославской области. Жители получат все возможности, которые дает экосистема «Тройки».

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Ранее сообщалось, что транспортные карты «Тройка» в честь театра «Современник» появились в кассах столичного метро.

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