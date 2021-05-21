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Карта «Тройка» заработала в тестовом режиме в Ярославской области
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Карта «Тройка» заработала в тестовом режиме в Ярославской области

Кирилл Николаев

Транспорт

Транспортная карта «Тройка» заработала в тестовом режиме в Ярославской области. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что «Тройка» заработала на четырех областных маршрутах. Когда все испытания пройдут успешно, карта полноценно заработает в Ярославской области. Жители получат все возможности, которые дает экосистема «Тройки».

Карта «Тройка» заработала в тестовом режиме в Ярославской областиФото: Telegram / Дептранс Москвы

Ранее сообщалось, что транспортные карты «Тройка» в честь театра «Современник» появились в кассах столичного метро.

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транспортЯрославская областькарта «Тройка»
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