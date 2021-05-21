Два сотрудника Росгвардии погибли в Мурманской области

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Начата проверка после гибели двух сотрудников СОБР Росгвардии в Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В сообщении уточняется, что родственникам погибших будет оказана необходимая помощь. При этом обстоятельства гибели сотрудников не называются.

По данному факту следователи при содействии руководства местного управления Росгвардии начали проверку, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что десять человек погибли и еще восемь пострадали в результате ЧП на очистных сооружениях канализации под Таганрогом.

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