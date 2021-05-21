Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Два сотрудника Росгвардии погибли в Мурманской области
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Два сотрудника Росгвардии погибли в Мурманской области

Анастасия Колоскова

Происшествия

Начата проверка после гибели двух сотрудников СОБР Росгвардии в Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В сообщении уточняется, что родственникам погибших будет оказана необходимая помощь. При этом обстоятельства гибели сотрудников не называются.

По данному факту следователи при содействии руководства местного управления Росгвардии начали проверку, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что десять человек погибли и еще восемь пострадали в результате ЧП на очистных сооружениях канализации под Таганрогом.

Читайте также: Два человека пострадали в результате жесткой посадки самолета в Тюменской области

Мурманская областьрасследование гибелиРосгвардия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Все мнения
О проекте