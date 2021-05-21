Россияне увидят полное лунное затмение 26 мая

Фото: Википедия

Жители Дальнего Востока смогут увидеть лунное затмение в момент, когда спутник Земли будет находиться на минимальном расстоянии от планеты. Это произойдет 26 мая. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщила пресс-служба Московского планетария.

Во время затмения Луна будет находиться в созвездии Скорпиона, над звездой Антарес.

— 26 мая 2021 года произойдут сразу три астрономических события, связанных с Луной: перигей, полнолуние и полное затмение Луны. Причем разница между первыми двумя составит чуть больше девяти часов! В апреле она составляла более 11 часов. Момент наступления полнолуния (26 мая 2021-го в 14:14 по московскому времени) разминется с прохождением Луной точки перигея (26 мая 2021-го в 04:52 по московскому времени) на 9 часов и 22 минуты. Это означает, что 26 мая мы увидим суперлуну — самую большую Луну 2021 года. И не просто суперлуну, а полное затмение суперлуны! — говорится в сообщении на сайте Московского планетария.

Специалисты объясняют, что суперлунием называется момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров. Это явление случается ежегодно, но не каждый раз совпадает с полнолунием и затмением, отмечают ученые.

Для большей части территории России лунное затмение произойдет в дневное время. Оно будет заметно вечером только на Дальнем Востоке. Жители Хабаровского и Приморского краев, жители полуостровов Камчатка и Чукотка и прилегающих к ним территорий смогут наблюдать короткую полную фазу затмения в вечернее время. Полные и частичные фазы также будут видны на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии и на восточном побережье Азии.

Читайте также: Какие небесные явления увидят жители столичного региона в 2021 году