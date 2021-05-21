Семьям погибших под Таганрогом рабочих выплатят по миллиону рублей

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Семьи погибших в результате аварийной ситуации на очистных сооружениях под Таганрогом получат по миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

— Все семьи погибших получат по одному миллиону рублей. Все пострадавшие получат, если это (состояния — прим. «ВМ») тяжелые или средней степени тяжести, по 400 тысяч рублей. Но если это легкая степень тяжести — по 200 тысяч рублей, — рассказал глава региона в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что окончательное решение по размеру помощи будет принято в субботу, 22 мая, добавив, что к работе на фоне ситуации привлечены министерства труда и социальной поддержки. Губернатор уточнил, что за каждой семьей закреплены работники районной администрации.

Глава региона побывал в больнице скорой медицинской помощи Таганрога, где в настоящее время в реанимации остаются пять пострадавших. Голубев отметил, что трое из восьми пострадавших были выписаны после обследования, добавив, что они будут находиться под наблюдением врачей.

Губернатор выдвинул предположение, что причиной трагедии стало несоблюдение техники безопасности.

— Я думаю, что основная причина — это несоблюдение техники безопасности. Когда люди спустились в колодец восьмиметровой глубины, наступило отравление метаном, который без запаха, как известно, и действует очень быстро. Сегодня следственные мероприятия продолжаются, следователи работают, но думаю, что это основная причина, — цитирует Голубева ТАСС.

Расследованием несчастного случая занимается Федеральная служба по труду и занятости. Его ход взял на контроль главный инспектор труда России Михаил Иванков.

Для оказания помощи в расследовании в регион направили группу сотрудников центрального аппарата Роструда.

22 мая в области объявлено днем траура.

Напомним, десять человек погибли и еще восемь пострадали в результате ЧП на очистных сооружениях канализации в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. По предварительной версии, причиной трагедии стал выброс метана.

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