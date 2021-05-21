Движение поездов ввели в график на участке Замоскворецкой линии метро

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Замоскворецкая линия, метро Ховрино Карта всех событий

Движение поездов введено в график на участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее поступила информация, что на Замоскворецкой линии метро от станции «Речной вокзал» до «Ховрино» нет движения поездов. Данные меры были приняты для проверки поезда. Пассажиров призвали пользоваться наземным транспортом.

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