Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Движение поездов ввели в график на участке Замоскворецкой линии метро
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Движение поездов ввели в график на участке Замоскворецкой линии метро

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Замоскворецкая линия, метро Ховрино Карта всех событий

Движение поездов введено в график на участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее поступила информация, что на Замоскворецкой линии метро от станции «Речной вокзал» до «Ховрино» нет движения поездов. Данные меры были приняты для проверки поезда. Пассажиров призвали пользоваться наземным транспортом.

Читайте также: Ряд автобусных маршрутов изменится в районе метро «Некрасовка»

Метродвижение восстановленоМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Все мнения
О проекте