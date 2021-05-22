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В Минэнерго оценили соотношение спроса и производства бензина
Фото: Вечерняя Москва

В Минэнерго оценили соотношение спроса и производства бензина

Татьяна Плотникова

Экономика

Текущий уровень производства бензина полностью удовлетворит внутренний спрос на топливо, в том числе с учетом увеличения спроса, ожидаемого в период отпусков. Об этом в пятницу, 21 мая, рассказал заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

Он уточнил, что в среднем ежесуточное производство в мае бензина АИ-92 составляет около 67 тысяч тонн, бензина АИ-95 — около 40 тысяч тонн.

При этом Сорокин отметил, что сезонный рост спроса на биржевых торгах перед летним периодом отпусков создает дополнительный биржевой спрос на марки АИ-92 и в особенности на АИ-95.

Замминистра энергетики также рассказал, что ведомство осуществляет ежедневный мониторинг ситуации на внутреннем рынке моторного топлива, как в части ценовой ситуации, так и в части достаточности поставок моторного топлива для полного удовлетворения спроса во всех регионах страны — и в оптовом, и в розничном сегменте, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российское правительство внесло изменения в порядок биржевых торгов топливом.

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