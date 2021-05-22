Кинолог перечислил правила перевозки собак на дачу

Кадр из фильма «Гарфилд»

При необходимости перевезти собаку из города на дачу следует соблюдать определенные правила, чтобы сделать этот процесс безопасным и комфортным как для питомца, так и для остальных людей. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Эксперт отметил, что при перевозке собаки в автомобиле нужно закрепить ее переноску в багажнике или воспользоваться для этой цели ремнями безопасности на заднем сиденье. Если переноски нет, следует зафиксировать животное специальной перестежкой к ремню безопасности во время поездки.

Для поездок с собакой требуется иметь при себе ошейник, поводок, намордник и ветеринарный паспорт, предупредил Голубев.

При поездках в общественном транспорте необходимо надеть на питомца намордник и держать его на коротком поводке. Для мелких собак потребуется переноска. Поскольку правила различных перевозчиков могут различаться, следует ознакомиться с ними заранее.

Кинолог также посоветовал перед поездкой хорошо выгулять собаку и не кормить ее. Если же поездка до дачи занимает длительное время, корм и воду следует взять в машину, а по пути делать небольшие остановки, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Голубев рассказал, что собаке на даче могут угрожать насекомые, которые переносят опасные инфекции, поэтому перед тем как отправиться за город, важно сделать своему питомцу прививку.

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