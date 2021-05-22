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Рекрутер объяснила, почему матерей-одиночек с ипотекой реже увольняют
Фото: pixabay.com

Рекрутер объяснила, почему матерей-одиночек с ипотекой реже увольняют

Татьяна Плотникова

Общество

Одинокие матери, имеющие ипотечный кредит, реже многих других категорий работников попадают под увольнение по ряду причин. Об этом рассказала генеральный директор рекрутинговой компании ProfiStaff Ирина Никулина.

Специалист напомнила, что действующее трудовое законодательство содержит очень узкий круг оснований, по которым работодатель по своей инициативе может уволить мать-одиночку. Как правило, в таких случаях речь должна идти о грубых нарушениях со стороны сотрудницы.

Вторая причина сравнительно редких увольнений матерей-одиночек с ипотекой заключается в том, что это одни из лучших работников, они сильно мотивированы на заработок, дисциплинированы и ответственны.

Следует также учесть, что одинокие матери обычно не карьеристки, они избегают конфликтов и опасаются подсиживать коллег, реже требуют повышения заработной платы.

Никулина также рассказала, что худшим работником для начальника, как правило, являются молодые люди без детей и обязательств, которые «ищут себя», могут менять сферу деятельности и неожиданно увольняться, сообщает РИА Недвижимость.

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