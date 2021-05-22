Еще 2428 пациентов вылечили от COVID-19 в Москве за сутки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичные врачи вылечили еще 2428 пациентов с коронавирусом за последние сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба в субботу, 22 мая.

За минувшие 24 часа в городе зафиксировали 2653 новых случая COVID-19. В больницы с коронавирусом госпитализировали 1023 человека, зафиксировано 60 летальных исходов.

Всего в Москве за время пандемии от COVID-19 вылечились 1 040 760 человек.

Фото: Оперштаб

Ранее сообщалось, что Центр «Вектор» вышел на производство миллиона доз «ЭпиВакКороны» в месяц.

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