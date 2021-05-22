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Ученый Мажуга назвал альтернативу пластику
Фото: Даниил Головкин

Ученый Мажуга назвал альтернативу пластику

Павел Гриднев

Общество

Службам доставки и предприятиям сферы услуг следует перейти на биоразлагаемый пластик, например, из целлюлозы или крахмала. Поддержать производителей экологически безопасной упаковки необходимо на государственном уровне, заявил журналистам ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга.

С начала пандемии коронавируса объем используемого пластика и, соответственно, пластикового мусора, значительно вырос. Свой «вклад» внесли магазины, предприятия общепита и службы доставки. По данным ассоциации «Чистая страна», общий объем пластиковой упаковки, используемой для онлайн-торговли, вырос на 17–25%.

— Мы как университет, который пропагандирует зеленую химию и зеленый образ жизни, понимаем, что полиэтиленовая, полипропиленовая упаковка, а также другие виды полимеров разлагаются чрезвычайно долго – 100 лет. Для предприятий, использующих биоразлагаемые, перерабатываемые полимеры, которые можно легко применять во вторичном производстве, необходимо предусмотреть дополнительные преференции, прямые и косвенные меры государственной поддержки, — сказал Мажуга.

Сейчас для производства упаковки используются полиэтилен или полипропилен. Альтернатива пластмассе - природные материалы, например, крахмал и целлюлоза, которые не нанесут вред экологии. Также, по словам ученого, решить проблему пластикового мусора может систематизированная сортировка и переработка твердых коммунальных отходов.

Поэтому, как считает ректор вуза, государству следует поддержать предприятия, работающие в этой сфере.Развитие вторичного производства позволит РФ войти в число мировых лидеров по решению экологических проблем, считает ректор вуза. Мажуга уверен, что в этот процесс должны быть вовлечены ученые и их разработки.

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