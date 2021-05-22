«Это моя женщина»: организатор похищения девушки в Москве объяснил свой поступок

Фото: Из личного архива Гусейна Набиева

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка Карта всех событий

Одним из мужчин, похитивших девушку на юго-востоке Москвы, оказался ее будущий супруг. Об этом «Вечерней Москвы» сообщил сам участник инцидента, 22-летний Гусейн Набиев, проживающий в подмосковных Люберцах.

По словам собеседника «ВМ», с Ангелиной Фатуллаевой, предполагаемой жертвой похищения, его связывают близкие отношения. Влюбленные в ближайшем будущем собираются их узаконить.

Накануне инцидента, произошедшего 20 мая, пара поссорилась, рассказал Гусейн. Расстроенная Ангелина ушла из дома.

— Никакой кражи не было, — сказал мужчина. — Я просто хотел после ссоры вернуть свою девушку домой. В этом мне согласились помочь мои друзья. С Ангелиной мы встречаемся три года. Полгода живем под одной крышей. Иногда ссоримся, но редко. Летом мы хотим пожениться, поэтому все обвинения в ее краже — это бред. Это моя женщина, будущая жена.

Набиев также объяснил, что стало причиной стрельбы, которую кто-то из его приятелей открыл во время «кражи невесты».

— Так совпало, что в этот день у нас были разборки с одной компанией людей, которые подъехали на машинах и пытались разжечь конфликт. Они начали лезть в драку, и кто-то из наших достал оружие и выстрелил в воздух, чтобы усмирить противников. Позже нас забрали в участок для выяснения отношений, — уточнил мужчина.

Когда правоохранители разобрались в ситуации, Набиева и его друзей отпустили домой. По его словам, в настоящее время он находится в Люберцах и ждет возвращения своей «будущей супруги».

Ранее источник «ВМ» сообщил, что в четверг, 20 мая, четверо мужчин попытались украсть невесту в столичном районе Некрасовка. Неизвестные насильно посадили девушку в машину и повезли в сторону Люберец.

Спустя какое-то время участников «свадебного обряда» начали догонять родственники невесты. Предполагаемые похитители, как утверждал источник, в ответ стали стрелять. Однако в произошедшее вмешались полицейские. Они якобы спасли девушку от принудительного замужества, а похитителей задержали.

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