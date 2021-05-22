Кириенко поддержал возрастную маркировку компьютерных игр
Возрастная маркировка компьютерных игр нужна, однако предложения должны поступать от IT-отрасли. Об этом в субботу, 22 мая, заявил заместитель руководителя администрации президента России Владимира Путина Сергей Кириенко в ходе 25-го юбилейного Российского интернет-форума (РИФ).
— Что касается возрастной маркировки, я «за», — сказал он.
Кириенко также отметил, что остальной контент в России уже имеет возрастную маркировку.
Кроме того, по его словам, было бы полезно, если бы родители сами понимали, в какую игру можно играть ребенку, а в какую нет.
Он также призвал компании учитывать мнение родительского и учительского сообществ.
Тему возрастной маркировки затронул и председатель правления Федерации компьютерного спорта России Эмин Антонян.
Он отметил, что возрастная классификация компьютерных игр позволила бы России более качественно контролировать игровой рынок.
РИФ проходит с 19 по 22 мая в Подмосковье. На форуме участвуют более 300 спикеров из топовых российских интернет-компаний, сообщает ТАСС.
Ранее Кириенко призвал обеспечить постоянный диалог между властью и интернет-сообществом.
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