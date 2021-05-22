Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Кириенко поддержал возрастную маркировку компьютерных игр
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Кириенко поддержал возрастную маркировку компьютерных игр

Полина Долганова

Общество

Возрастная маркировка компьютерных игр нужна, однако предложения должны поступать от IT-отрасли. Об этом в субботу, 22 мая, заявил заместитель руководителя администрации президента России Владимира Путина Сергей Кириенко в ходе 25-го юбилейного Российского интернет-форума (РИФ).

— Что касается возрастной маркировки, я «за», — сказал он.

Кириенко также отметил, что остальной контент в России уже имеет возрастную маркировку.

Кроме того, по его словам, было бы полезно, если бы родители сами понимали, в какую игру можно играть ребенку, а в какую нет.

Он также призвал компании учитывать мнение родительского и учительского сообществ.

Тему возрастной маркировки затронул и председатель правления Федерации компьютерного спорта России Эмин Антонян.

Он отметил, что возрастная классификация компьютерных игр позволила бы России более качественно контролировать игровой рынок.

РИФ проходит с 19 по 22 мая в Подмосковье. На форуме участвуют более 300 спикеров из топовых российских интернет-компаний, сообщает ТАСС.

Ранее Кириенко призвал обеспечить постоянный диалог между властью и интернет-сообществом.

Читайте также: Мишустин рассказал о борьбе с бюрократией при получении госуслуг

Компьютерные игрыРоссиядети
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Все мнения
О проекте