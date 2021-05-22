Манижа выступила в финале Евровидения
Певица Манижа выступила в финале Евровидения в Роттердаме.
Артистка представляет на песенном конкурсе песню «Russian Woman».
Право выступить в финале также получили музыканты из Албании, Сербии, Болгарии, Молдавии, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии.
Напомним, по итогам первого полуфинала Евровидения представительница России заняла третье место.
Конкурс транслируется на сайте Первого канала.
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