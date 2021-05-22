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Манижа выступила в финале Евровидения
Фото: Youtube / Eurovision Song Contest

Манижа выступила в финале Евровидения

Полина Долганова

Звезды

Певица Манижа выступила в финале Евровидения в Роттердаме.

Артистка представляет на песенном конкурсе песню «Russian Woman».

Право выступить в финале также получили музыканты из Албании, Сербии, Болгарии, Молдавии, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии.

Напомним, по итогам первого полуфинала Евровидения представительница России заняла третье место.

Конкурс транслируется на сайте Первого канала.

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музыкаЕвровидениеМанижа
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