Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Главный пульмонолог Москвы назвал причины возникновения аллергии у детей
Фото: pixabay.com

Главный пульмонолог Москвы назвал причины возникновения аллергии у детей

Юлия Курганова

Здоровье

Главный пульмонолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Белевский назвал основные причины возникновения аллергии у детей.

Он сказал, что это заболевание может приобретаться в первые годы жизни или передаваться наследственно.

Врач отметил, что речь идет как о сезонных, так и о постоянных аллергиях. Если один из родителей страдает ими, то шанс передачи сыну или дочери составляет 40-50 процентов, если же оба — вероятность увеличивается до 70-75 процентов.

— Питание — это чрезвычайно важная вещь в младенчестве. Курящая мать, курящий отец, который курит в квартире — это залог того, что ребенок будет предрасположен к аллергии. Неряшливость в питании, из-за которой страдает кишечник младенца, это тоже опасность для развития аллергии, — сообщил Белевский в интервью радио «Говорит Москва».

Ранее врач рассказал, как противостоять аллергии на ультрафиолет.

Читайте также: Доктор Мясников назвал смертельно опасный продукт для детей

врачаллергиядети
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Все мнения
О проекте