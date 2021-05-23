Главный пульмонолог Москвы назвал причины возникновения аллергии у детей

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Главный пульмонолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Белевский назвал основные причины возникновения аллергии у детей.

Он сказал, что это заболевание может приобретаться в первые годы жизни или передаваться наследственно.

Врач отметил, что речь идет как о сезонных, так и о постоянных аллергиях. Если один из родителей страдает ими, то шанс передачи сыну или дочери составляет 40-50 процентов, если же оба — вероятность увеличивается до 70-75 процентов.

— Питание — это чрезвычайно важная вещь в младенчестве. Курящая мать, курящий отец, который курит в квартире — это залог того, что ребенок будет предрасположен к аллергии. Неряшливость в питании, из-за которой страдает кишечник младенца, это тоже опасность для развития аллергии, — сообщил Белевский в интервью радио «Говорит Москва».

Ранее врач рассказал, как противостоять аллергии на ультрафиолет.

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