Глава Минобороны Великобритании назвал РФ угрозой номер один

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия представляет «угрозу номер один» для Соединенного Королевства.

— Мы попытались осуществить деэскалацию, мы испробовали разные методы, но в настоящий момент, пока Россия не изменит свое поведение, довольно сложно понять, куда мы движемся, — сказал он в опубликованном в субботу, 22 мая, интервью газете The Sunday Telegraph.

Уоллес посетовал на активность российских кораблей около британских границ, передает ТАСС.

В декабре прошлого года Военно-морские силы (ВМС) Великобритании выступили с утверждением, что за последние несколько недель наблюдали «значительное присутствие» российских кораблей поблизости к территориальными водами королевства.

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