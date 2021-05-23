Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Аналитик ЦБ объяснил, как распознать ломбарды-мошенники
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Аналитик ЦБ объяснил, как распознать ломбарды-мошенники

Юлия Павлушова

Финансы

Чтобы выбрать добросовестный ломбард, необходимо помнить о нескольких правилах. Об этом рассказал начальник аналитического отдела Банка России по ломбардам, аналитик Илья Новиков.

По словам эксперта, ломбарды должны выдавать деньги только под залог движимого имущества. Организации, нарушающие такой порядок, доверия не заслуживают. Кроме того, они обязаны обеспечить надлежащие условия хранения вещи. Если с ней что-то произошло, заемщик имеет право на компенсацию.

— Если деньги не возвращены в срок, есть льготный месячный период, а потом ломбард просто продаст заложенную вещь, — цитирует Илью Новикова радио Sputnik.

Чтобы избежать обмана, аналитик советует обращаться только в ломбарды, которые есть в реестре Банка России, а также не реагировать на нелегальные пункты приема, обещающие более высокие выплаты. В случае если организация потеряла или продала вещь раньше срока, необходимо связаться со специалистами ведомства, заключил Новиков.

Ранее эксперты перечислили самые популярные схемы кибермошенников в 2021 году.

Читайте также: ЦБ назвал угрозы при идентификации клиентов банков по видео

аналитикиЦБ Россиисоветы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Все мнения
О проекте