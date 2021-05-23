Аналитик ЦБ объяснил, как распознать ломбарды-мошенники

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Чтобы выбрать добросовестный ломбард, необходимо помнить о нескольких правилах. Об этом рассказал начальник аналитического отдела Банка России по ломбардам, аналитик Илья Новиков.

По словам эксперта, ломбарды должны выдавать деньги только под залог движимого имущества. Организации, нарушающие такой порядок, доверия не заслуживают. Кроме того, они обязаны обеспечить надлежащие условия хранения вещи. Если с ней что-то произошло, заемщик имеет право на компенсацию.

— Если деньги не возвращены в срок, есть льготный месячный период, а потом ломбард просто продаст заложенную вещь, — цитирует Илью Новикова радио Sputnik.

Чтобы избежать обмана, аналитик советует обращаться только в ломбарды, которые есть в реестре Банка России, а также не реагировать на нелегальные пункты приема, обещающие более высокие выплаты. В случае если организация потеряла или продала вещь раньше срока, необходимо связаться со специалистами ведомства, заключил Новиков.

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