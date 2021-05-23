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Сергей Собянин заявил, что Москва достойно справилась с вызовами пандемии
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сергей Собянин заявил, что Москва достойно справилась с вызовами пандемии

Юлия Павлушова

Город

Городская система и отрасль здравоохранения Москвы справились с вызовами пандемии достойно, причем лучше, чем некоторые города в мире. Об этом в воскресенье, 23 мая, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города добавил, что столица в условиях борьбы с инфекцией продолжила нормальную жизнь. В частности, экономика столицы пострадала из-за пандемии меньше, чем в других городах.

— Я считаю, что Москва, москвичи, все наше городское сообщество, профессиональное сообщество медиков, социальная служба, транспортная служба, все отрасли справились достойно, — сказал Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Сергей Собянин рассказал о готовности столичных классов к ЕГЭ и ОГЭ.

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