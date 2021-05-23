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Еще 8951 случай коронавируса выявили в России за сутки
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Еще 8951 случай коронавируса выявили в России за сутки

Юлия Павлушова

Здоровье

В России выявили еще 8951 случай заболевания COVID-19 за сутки. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За последние 24 часа в стране коронавирус зафиксировали в 83 регионах. Из них у 14,5 процента пациентов нет клинических проявлений болезни.

Еще 8951 случай коронавируса выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев вируса выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Наименьшее число — Ненецком автономно округе.

От последствий инфекции за сутки скончались 357 человек, полностью выздоровели 7297 пациентов.

Еще 8951 случай коронавируса выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее ученые заявили об угрозе «вечной пандемии» во всем мире.

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