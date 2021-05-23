Еще 8951 случай коронавируса выявили в России за сутки
В России выявили еще 8951 случай заболевания COVID-19 за сутки. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
За последние 24 часа в стране коронавирус зафиксировали в 83 регионах. Из них у 14,5 процента пациентов нет клинических проявлений болезни.
Больше всего случаев вируса выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Наименьшее число — Ненецком автономно округе.
От последствий инфекции за сутки скончались 357 человек, полностью выздоровели 7297 пациентов.
Ранее ученые заявили об угрозе «вечной пандемии» во всем мире.
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