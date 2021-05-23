«Абсолютно лицемерное»: в Совете Федерации оценили заявление МИД Британии о России

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Заявление главы Министерства обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что была «зафиксирована повышенная активность российских кораблей возле британских берегов», а также о том, что Российская Федерация является «угрозой номер один», прокомментировал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По мнению спикера, британские власти напрочь «лишены способности объективно оценивать собственные, а тем более российские действия». Комментируя заявление министра обороны Великобритании, сенатор напомнил о том, что НАТО расшило свои силы на восток, а также о передвижении войск альянса в сторону границ с Россией, отмечает RT.

— Пусть они попробуют объективно оценить ситуацию. Это абсолютно лицемерное заявление, — заявил Сергей Цеков.

По его мнению, враждебными действиями на самом деле нужно называть их поведение.

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