Московские врачи вылечили от коронавируса еще 2028 пациентов за последние сутки

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Еще 2028 пациентов вылечили от COVID-19 в Москве за последние сутки. Об этом сообщает Telegram-канал оперштаба Москвы в воскресенье, 23 мая.

Всего за время пандемии в столице выздоровели 1 042 788 человек.

Фото: Оперштаб

За последние 24 часа в Москве зафиксировали 2924 новых случая заболевания, госпитализированы 860 человек, 56 пациентов скончались.

Ранее «ВМ» писала, что еще 8951 случай заболевания COVID-19 выявили в России за сутки.

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