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Медведев объяснил свое заявление об обязательной вакцинации от COVID-19
Фото: er.ru

Медведев объяснил свое заявление об обязательной вакцинации от COVID-19

Юлия Павлушова

Здоровье

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил свои слова о том, что обязательная вакцинация иногда необходима в государственных интересах. К теме он вернулся на странице в Facebook.

Медведев призвал быть внимательными при комментариях. Также он напомнил, что сказал три вещи. Во-первых, в России вакцинация имеет добровольный характер.

Во-вторых, государства вводят обязательную вакцинацию в некоторых случаях при большой общественной опасности развития эпидемии. Дмитрий Медведев добавил, что это был комментарий коллеги из ПАСЕ на форуме про решение Европейского суда по вакцинации.

В-третьих, он напомнил, что для такого механизма нужно отдельное законодательное постановление.

Кроме того, Дмитрий Медведев вернулся к истории. Он отметил, что в СССР вакцинация от некоторых болезней была обязательной, что позволило предотвратить опасные эпидемии. Однако с тех пор правовые подходы к вакцинации изменились, заключил он.

Ранее Александр Гинцбург назвал преимущество вакцинации от COVID-19.

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Читайте также: «Хочешь жить — вакцинируйся»: нужно ли принуждать россиян делать прививки от COVID-19

Дмитрий Медведеввакцинациякоронавирус
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