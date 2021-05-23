Судно «Фортуна» приступило к укладке «Северного потока — 2» в водах ФРГ

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Судно «Фортуна» приступило к работам по укладке газопровода «Северный поток — 2» на водной территории ФРГ. Об этом сообщает оператор Nord Stream 2 AG.

— «Фортуна» в настоящее время работает в водах Германии в соответствии с разрешениями и сделанными ведомствами заявлениями, — цитирует агентство DPA представителя Nord Stream 2 AG.

Напомним, недавно немецкий регулятор, федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) в Гамбурге, разрешило продолжение работ по укладке газового проекта на отрезке длиной два километра.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что введение Министерством финансов США санкций в отношении морских судов, задействованных в строительстве «Северного потока — 2», демонстрирует стремление Вашингтона усложнить завершение газового проекта между Россией и Европой.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

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