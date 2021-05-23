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Пожар на электроподстанции шахты в Коми ликвидирован
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пожар на электроподстанции шахты в Коми ликвидирован

Полина Долганова

Происшествия

Пожар на трансформаторе электроподстанции шахты «Воркутинская» в Коми ликвидирован. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщает ГУ МЧС по республике.

— Пожар на трансформаторе № 2 на электроподстанции шахты «Воркутинская» ликвидирован, — цитирует сообщение ГУ МЧС РИА Новости.

Ранее компания «Воркутауголь» сообщала, что в воскресенье, 23 мая, стало известно о задымлении на территории шахты «Воркутинская». 190 ее работников, а также 195 работников шахты «Заполярная» эвакуировали из-за остановки вентилятора главного проветривания после поломки электроподстанции.

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