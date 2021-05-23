Военный эксперт сообщил об «экономном» российском оборонном бюджете

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Военный бюджет Соединенных Штатов примерно в 15 раз превышает российский. Об этом сообщил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Согласно его оценкам, Саудовская Аравия, Великобритания и Япония по своим военным расходам уже превзошли Россию, отмечает RT.

— Стратегия Соединенных Штатов Америки требует достаточно огромных затрат. У нас бюджет гораздо более экономный. Он ограничен сугубо оборонительными целями, — подчеркнул аналитик.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия «выбьет зубы» тем, кто желает у нее что-то «откусить». Он также подчеркнул, что, согласно данным по расходам на национальную оборону, наша страна входит в десятку стран, занимая при этом последние строчки списка.

Читайте также: Песков прокомментировал слова Путина о готовности «выбить зубы»