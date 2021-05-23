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Жюри фестиваля определило лучшие любительские театральные коллективы
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Жюри фестиваля определило лучшие любительские театральные коллективы

Маргарита Мартовская

Культура

В столице прошла торжественная церемония награждения лауреатов Международного фестиваля любительских и народных театров, художественного слова и авторской песни имени Фаины Раневской.

В фестивале приняли участие детские и взрослые любительские театральные коллективы разных направлений — драматические, музыкальные, кукольные. А для артистов, выступающих индивидуально, создали отдельные номинации: «Художественное слово», «Авторская песня».

Сначала участники должны были прислать в оргкомитет видеозаписи со своими выступлениями. Авторы лучших работ были допущены к очному этапу конкурса в Москве. Всего в этом году организаторы приняли более 300 заявок.

— Привлекая все большее количество участников из регионов России и зарубежных стран, наш фестиваль продолжает развиваться и приобретать значимость в культурной жизни страны. Этот конкурс стал интересным ежегодным событием, — отметили в пресс-службе фестиваля.

Лауреатом I степени фестиваля 2021 года стала якутская постановка «Лысая певица» по пьесе французского драматурга Эжена Ионеско. Создатель спектакля — режиссер республиканского Дворца пионеров Ольга Андреева.

Победителем в номинации «Художественное слово» стала юная актриса из Северной Осетии Дана Ревазова. Она прочитала со сцены отрывок из пьесы Михаила Рощина «Перламутровая Зинаида» и произведение испанского поэта Федерико Гарсиа Лорки «Как улитка отправилась путешествовать и кого она встретила в пути».

Лауреатом I степени в номинации «Авторская песня» стал певец из Санкт-Петербурга Александр Дьяконов.

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