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Ученый заявил, что заболевшие гриппом и COVID умирают чаще других пациентов
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Ученый заявил, что заболевшие гриппом и COVID умирают чаще других пациентов

Юлия Курганова

Здоровье

Люди, у которых выявляли случаи одновременного заражения COVID-19 и гриппом, умирали в 2,5 раза чаще пациентов с одной инфекцией. Наиболее неблагоприятное сочетание инфекций наблюдается у больных пожилого возраста и с сопутствующими заболеваниями. Об этом рассказал директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

— Течение заболевания разное. Наиболее неблагоприятное сочетание инфекций COVID — грипп у людей старшего возраста и с сопутствующими заболеваниями. Пугать не хочется, но те, у кого регистрировали сочетанную инфекцию, умирали в 2,5 раза чаще, — сказал он в интервью изданию «Известия».

Ученый отметил, что в России такие случаи не описаны, по данным зарубежных врачей, их немного.

В минувшем эпидемическом сезоне 2020-2021 года во всем мире, в том числе и в России, регистрируется незначительное число случаев гриппозной инфекции. Но вирусы гриппа вернутся и будут активно распространяться. Произойдет ли это будущей осенью или в следующем году, пока сложно сказать, добавил Лиознов.

Эксперт порекомендовал сделать прививку от гриппа и коронавируса.

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