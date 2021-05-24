Россию захотели лишить права оценивать украинского участника на Евровидении
Член жюри Евровидения — 2021 от Украины Игорь Кондратюк потребовал изменить правила международного конкурса из-за России. Об этом он написал в колонке для издания «Обозреватель».
Кондратюк отметил, что организаторам конкурса стоит перенять опыт УЕФА и лишить Украину права оценивать выступление российских артистов, а Россию — возможности ставить оценку украинским певцам. Он добавил, что считает аморальным оценивать номер представителя «страны агрессора».
— Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы — никогда (речь о тех из них, у кого есть мозги и честь), — подчеркнул Кондратюк.
Отметим, что представители жюри от РФ и Украины не дали представителям друг друга ни одного балла.
Напомним, победителем Евровидения в этом году стала Италия, второе и третье места заняли артисты из Франции и Швейцарии. Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место.
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