Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Россию захотели лишить права оценивать украинского участника на Евровидении
Фото: facebook.com / Eurovision Song Contest

Россию захотели лишить права оценивать украинского участника на Евровидении

Юлия Курганова

Общество

Член жюри Евровидения — 2021 от Украины Игорь Кондратюк потребовал изменить правила международного конкурса из-за России. Об этом он написал в колонке для издания «Обозреватель».

Кондратюк отметил, что организаторам конкурса стоит перенять опыт УЕФА и лишить Украину права оценивать выступление российских артистов, а Россию — возможности ставить оценку украинским певцам. Он добавил, что считает аморальным оценивать номер представителя «страны агрессора».

— Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы — никогда (речь о тех из них, у кого есть мозги и честь), — подчеркнул Кондратюк.

Отметим, что представители жюри от РФ и Украины не дали представителям друг друга ни одного балла.

Напомним, победителем Евровидения в этом году стала Италия, второе и третье места заняли артисты из Франции и Швейцарии. Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место.

Читайте также: Соседов объяснил успех итальянской группы Maneskin на Евровидении

Евровидение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Все мнения
О проекте