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СМИ: Правительство предложило ограничить допуск зарубежных экосистем в Россию
Фото: Pixabay / LEANDRO AGUILAR

СМИ: Правительство предложило ограничить допуск зарубежных экосистем в Россию

Полина Долганова

Политика

Власти России хотят ограничить доступ в страну иностранным экосистемам и дать послабление отечественным. Информация следует из концепции кабинета министров по регулированию деятельности цифровых платформ.

Отмечается, что концепция не предполагает полного запрета доступа зарубежных экосистем к рынку в России. Речь идет исключительно о взаимовыгодных условиях, которые исключали бы дискриминацию отечественных компаний.

Кроме того, предлагается предотвратить налоговый арбитраж и дать российским платформам, существующим в состоянии здоровой конкуренции, налоговое стимулирование.

Также разрабатываются идеи о согласовании с Федеральной антимонопольной службой факта слияния и поглощения доминирующих экосистем и усилении информационной безопасности цифровых платформ.

Отмечается, что итоговая версия консультативного доклада Банка России на тему экосистем будет подготовлена после 1 августа, сообщают «Известия».

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