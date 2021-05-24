Стала известна программа Москвы на международной конференции для стартапов Startup Village

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В период с 24 по 25 мая в инновационном центре «Сколково» пройдет крупнейшая в России и странах СНГ конференция Startup Village, которая объединит предпринимателей, инвесторов и экспертов.

В этом году мероприятие будет приурочено к годовщине первого космического полета и пройдет под девизом «Packing for Mars. Автостопом по инновациям».

В рамках конференции столичный департамент предпринимательства и инновационного развития представит экспозицию в формате летней открытой веранды. В зоне стартап-кафе «Пробуй» гостям предложат такие напитки и блюда, как «Франшиза на молоке», «Фруктовые инновации», «Нежный стартап», «Витаминный акселератор», «ИнвесТеа Black» и другие.

Зона «Изобретай» будет посвящена доступным мерам финансовой и нефинансовой поддержки. Здесь же предприниматели смогут подать заявку на участие в технологических конкурсах, хакатоне и акселераторах, а также на получение субсидии. Гости экспозиции могут воспользоваться функцией по визуализации стартапа в интерактивной зоне бизнес-скрайбинга.

Зона открытого лектория «Открывай» станет площадкой для сессий различного формата. Здесь пройдут выступления спикеров и дискуссии.

— Экспозиция станет местом встречи стартаперов, комфортной зоной для общения и знакомства с сервисами и мерами поддержки для предпринимателей. Планируется проведение собственной деловой программы и мероприятий, а также интеграция спикеров в рамках конференции, — сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

На площадке департамента за два дня пройдут 11 мероприятий. Так, участники и спикеры обсудят хакатоны, пилотное тестирование, меры поддержки инновационных столичных компаний, а также важные вопросы развития венчурного рынка. Кроме того, состоится презентация инвестиционных программ и сервисов Московского инновационного кластера и Агентства инноваций Москвы.

Организатором онлайн-конференции выступил фонд «Сколково» при участии столичного правительства, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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