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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 167 миллионов
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 167 миллионов

Полина Долганова

В мире

Число пациентов, заболевших коронавирусом, составило 167 177 203 на утро понедельника, 24 мая. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что количество летальных исходов от коронавирусной инфекции с начала пандемии составило 3 463 813 человек.

Самые высокие показатели заболеваемости отмечаются в США. Там за все время распространения инфекции заболели более 33 миллионов человек. На втором месте расположилась Индия — 26 миллионов. На третьей позиции по числу инфицированных находится Бразилия. С начала пандемии коронавирусом там заболели 16 миллионов человек, сообщает Интерфакс.

Ранее директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал преимущество вакцинации от COVID-19.

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