Диетологи перечислили наиболее полезные продукты для переболевших COVID-19

Фото: pexels.com / Daria Shevtsova

Индийские диетологи Прити Тяги и Рохини Патил опубликовали в газете The Pioneer результаты своего исследования. Вылечившимся людям следует добавить в рацион больше сложных углеводов. Они содержатся, например, в цельнозерновых продуктах.

Доктор Тяги также советует есть йогурты, соленые огурцы, бобы и пить настой чайного гриба. Эти продукты помогут восстановить микрофлору кишечника и укрепить иммунитет.

К полезным для восстановления продуктам доктор отнесла грецкие орехи, миндаль и тыквенные семечки. Она посоветовала съедать горсть любого из указанных продуктов на завтрак, потому что они богаты необходимыми для оздоровления организма витаминами и микроэлементами.

Доктор Рохини Патил рекомендовала не возвращаться сразу к привычному питанию и образу жизни. Следует спать по 8–9 часов в сутки, пить как можно больше жидкости и отложить физические и умственные нагрузки — это позволит восстановить иммунную систему организма и естественный водный баланс. Из продуктов врач посоветовала пить воду с семенами чиа и базиликом.

Читайте также: Ученые рассказали об эффективном продукте против COVID-19