Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Диетологи перечислили наиболее полезные продукты для переболевших COVID-19
Фото: pexels.com / Daria Shevtsova

Диетологи перечислили наиболее полезные продукты для переболевших COVID-19

Михаил Алимов

Здоровье

Индийские диетологи Прити Тяги и Рохини Патил опубликовали в газете The Pioneer результаты своего исследования. Вылечившимся людям следует добавить в рацион больше сложных углеводов. Они содержатся, например, в цельнозерновых продуктах.

Доктор Тяги также советует есть йогурты, соленые огурцы, бобы и пить настой чайного гриба. Эти продукты помогут восстановить микрофлору кишечника и укрепить иммунитет.

К полезным для восстановления продуктам доктор отнесла грецкие орехи, миндаль и тыквенные семечки. Она посоветовала съедать горсть любого из указанных продуктов на завтрак, потому что они богаты необходимыми для оздоровления организма витаминами и микроэлементами.

Доктор Рохини Патил рекомендовала не возвращаться сразу к привычному питанию и образу жизни. Следует спать по 8–9 часов в сутки, пить как можно больше жидкости и отложить физические и умственные нагрузки — это позволит восстановить иммунную систему организма и естественный водный баланс. Из продуктов врач посоветовала пить воду с семенами чиа и базиликом.

Читайте также: Ученые рассказали об эффективном продукте против COVID-19

полезные продуктыкоронавирусреабилитация после коронавируса
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Все мнения
О проекте