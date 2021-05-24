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«Какая же чушь!»: британцы раскритиковали министра обороны за слова о России
Фото: twitter.com/IANS Tweets

«Какая же чушь!»: британцы раскритиковали министра обороны за слова о России

Виктория Родимкина

В мире

Читатели британского издания Telegraph активно прокомментировали слова министра обороны Великобритании Бена Уолесса, который заявил, что Россия является угрозой номер один для Соединенного Королевства.

Ранее глава ведомства отметил, что у берегов Великобритании отмечается повышенная активность российских кораблей. Он также напомнил о попытках Лондона проводить политику деэскалации по отношению к Москве.

Читатели издания посчитали слова министра неоправданными — «Я не виню Россию. Напротив, это НАТО пытается окружить ее границы»; «Давайте продолжим делать вид, что русские — враги. Какая же чушь!».

Некоторые комментаторы придерживаются мнения, что Москва воспринимает Лондон только как раздражающий рупор пропаганды. При этом британцы отметили, что Россия вооружена намного лучше, чем западные страны.

Также пользователи отметили, что Соединенному Королевству лучше защищаться не от России, а от прибывающих мигрантов — «Хватит пугать несуществующими угрозами. Наша угроза номер один — это шлюпки, ежедневно высаживающиеся на южный берег страны»; «О Господи, они плавают вокруг нас! Интересно, сколько времени им требуется, чтобы сделать круг?».

ВМС и ВВС Британии постоянно отслеживают движение российских кораблей и полеты военных самолетов около границ. В Министерстве обороны России не раз сообщали, что не нарушают границ.

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