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За сутки в России выявили 8406 случаев коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За сутки в России выявили 8406 случаев коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за минувшие сутки выявлено более 8,4 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в понедельник, 24 мая.

В стране за последние 24 часа зафиксировали 8406 новых случаев коронавируса. Из них 12,1 процента не имели клинических проявлений заболевания. В России за сутки скончались 319 человек, вылечились 6450 пациентов.

За сутки в России выявили 8406 случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего за сутки случаев инфекции выявили в столице — 2487, Санкт-Петербурге — 851 и Московской области — 766.

В РФ за все время пандемии выявили 5 009 911 случаев коронавируса. Всего от вируса и его последствий скончался 118 801 человек, вылечились от COVID-19 4 624 212 пациентов.

За сутки в России выявили 8406 случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что Турция может отменить обязательные ПЦР-тесты для россиян.

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