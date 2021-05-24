Москино покажет фильмы по произведениям Михаила Шолохова

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Кинотеатры сети «Москино» с 24 по 27 мая приглашают жителей и гостей столицы на показы фильмов по произведениям Михаила Шолохова, приуроченные ко дню рождения писателя. Показы пройдут в кинотеатрах «Тула», «Искра», «Молодежный». Фильмы демонстрируются с пленки из архива Москино.

Зрители увидят драму «Судьба человека» Сергея Бондарчука, созданную на основе реальных событий. В экранизации романа Михаила Шолохова Бондарчук исполнил главную роль — шофера Андрея Соколова, который пережил ад концлагеря, вернулся домой и узнал, что вся его семья погибла.

Героические похождения семилетнего Мишки в фильме «Нахаленок» блистательно поставил Евгений Карелов.

Завершит показ экранизация «Донских рассказов» Михаила Шолохова с трогательным Леоновым в роли молодого отца.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте Москино.

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