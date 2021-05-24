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Лавров заявил об усилении линии Евросоюза на сдерживание России
Фото: МИД РФ

Лавров заявил об усилении линии Евросоюза на сдерживание России

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Евросоюз продолжает политику сдерживания России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник, 24 мая.

По его словам, продолжаются вмешательства во внутренние дела России, расширяются санкции в отношении российских граждан и юридических лиц, тиражируются голословные обвинения в адрес Москвы.

— Линия Евросоюза на сдерживание России усиливается, — сказал Сергей Лавров.

Министр добавил, что Евросоюз на первое место поставил «отпор и сдерживание» России, а принцип взаимодействия ограничил только теми темами, которые интересуют Брюссель.

Глава МИД в интервью газете «Аргументы и факты» подчеркнул, что Москва будет жестко реагировать на любые недружественные шаги.

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Сергей ЛавровЕвросоюз и Россиямеждународные отношения
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