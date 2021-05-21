Обсуждавшиеся Лавровым и Блинкеном вопросыпошли на доклад президентам государств

Фото: Минобороны РФ

О вопросах, которые обсудили в ходе встречи министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в Рейкьявике, доложили президентам двух стран. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она отметила, что встреча Лаврова и Блинкена прошла в продолжение апрельского телефонного разговора двух президентов.

— Соответственно, исходя из тех установок, которые были даны президентами, она и развивалась. И те итоги или те вопросы, которые в ходе этой встречи поднимались, этот обмен мнениями, который состоялся, и те направления, которые были обозначены, уже пошли на доклад двум президентам, которые будут принимать решения, — рассказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Лавров упрекнул Блинкена в отсутствии доказательств по обвинениям США в адрес России.

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