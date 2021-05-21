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Лавров назвал условие для дружбы России с Западом
Фото: МИД РФ

Лавров назвал условие для дружбы России с Западом

Иван Юминов

Внешняя политика

Россия может дружить с Западом, но только с чувством собственного достоинства. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров в пятницу, 21 мая.

— Мы готовы с Западом дружить, но подчеркну: только с чувством собственного достоинства, которое мы унаследовали за столетия, тысячелетия существования нашей страны от наших предков. Благополучие наших граждан — это главная цель внешней политики, — сообщил дипломат.

Россия всегда держалась на национальной гордости, передает слова Лаврова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сенаторы США хотят восстановить санкции в отношении «Северного потока — 2».

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Сергей ЛавровРоссиядружба
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