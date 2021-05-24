Еврейский музей позвал на праздник «Leto, Shalom!»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Еврейский музей и центр толерантности 30 мая приглашает москвичей и гостей столицы на праздник «Leto, Shalom!».

Праздник начнет детская программа, на которой гостей ждут аниматоры, театральная постановка с мыльными пузырями и мастер-классы.

Во дворе музея разместятся три музыкальные сцены. На главной из них выступит команда DIG Store. Вместе с командой проекта на сцену также выйдут Sputnik и Timur Omar.

На второй сцене будут встречать лето основатели винилового магазина Long Pray — Сергей Крылов и Алексей Ижойкин.

На третьей сцене выступят Саша Липский, Соня Тарасова, Алексей Хэлласик, Миша Политковский и Наташа Бай.

Самая веселая ярмарка Москвы —«Ламбада-маркет» — расскажет и покажет достижения дизайнеров. На огромной территории вокруг Бахметьевского гаража можно увидеть интересные проекты и особенные вещи.

Весь день во дворе музея открыты гастрономические корнеры с кошерной ближневосточной едой и напитками.

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте музея.

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