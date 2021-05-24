«Не надо паники»: спасатель объяснил, как не утонуть в водоеме

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Человеку, который понял, что он начал тонуть, а помощи ждать неоткуда, главное в этот момент не позволять панике затуманить разум. Подробно об этом рассказал начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Санкт-Петербурга Александр Зуев.

По его словам, есть несколько способов, чтобы помочь себе самому. Все они зависят от наличия или отсутствия волн. Кроме того, для спасения важно давать своему телу отдыхать.

— Если волн нет, человек плывет и, например, понимает, что очень устал, а до берега еще достаточно далеко, то здесь его задача заключается в том, чтобы перевернуться на спину, широко расставив руки и ноги в позицию звездочки, и отдохнуть, — объяснил Александр Зуев.

При этом он добавил, что при отрицательной плавучести, то есть когда в данной позе человек начинает тонуть, надо делать активные движения ногами, а также отдыхать в позе на спине, отмечает ФАН. По мнению эксперта, это является позицией самосохранения. И важно в данной ситуации не бросать все силы на то, чтобы доплыть до берега. Лучше всего остановиться, отдохнуть и глубоко дышать.

По его словам, главной ошибкой тонущих является именно паника. Большинство людей начинают кричать, из-за этого воздух выходит из легких, а тело погружается на дно.

Кроме того, он добавил, что когда на воде присутствуют волны, то при сильной усталости тоже важно давать себе передышку, делать глубокий вдох. Так воздух будет оставаться в легких, а также появится положительная плавучесть, отмечает Nation News.

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