Воздушный шар с 13 людьми упал под Тулой
Воздушный шар с 12 людьми и пилотом упал под Тулой. Об этом сообщили в Московском межрегиональном СУ на транспорте СК в понедельник, 24 мая.
Инцидент произошел в деревне Труфаново Ленинского района. Шар упал из-за ветра, задел провода и повалил электрический столб. Никто не пострадал, отмечает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что тело младенца обнаружили в мусорном контейнере на юго-западе Москвы.
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