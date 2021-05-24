Воздушный шар с 13 людьми упал под Тулой

Фото: «Вечерняя Москва»

Воздушный шар с 12 людьми и пилотом упал под Тулой. Об этом сообщили в Московском межрегиональном СУ на транспорте СК в понедельник, 24 мая.

Инцидент произошел в деревне Труфаново Ленинского района. Шар упал из-за ветра, задел провода и повалил электрический столб. Никто не пострадал, отмечает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что тело младенца обнаружили в мусорном контейнере на юго-западе Москвы.

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