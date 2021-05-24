Россельхознадзор одобрил импорт томатов с пяти предприятий Азербайджана

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Россельхознадзор разрешил импорт томатов с пяти предприятий Азербайджана со вторника, 25 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики. Таким образом, всего в настоящий момент осуществлять поставки томатов в Россию может 131 азербайджанское предприятие, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее были названы страны, где высоко ценится российское мороженое.

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