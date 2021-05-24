Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Белоруссии

Фото: Правительство РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Романом Головченко. Об этом в понедельник, 24 мая, рассказали в пресс-службе правительства России.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграции в Союзном государстве.

Также Мишустин и Головченко договорились провести переговоры в ходе предстоящего 27–28 мая в Минске заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, сообщается на официальном сайте кабмина РФ.

При этом не уточняется, поднимался ли в ходе разговора вопрос об экстренной посадке в Минске самолета Афины — Вильнюс и задержания находившегося на борту бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, что вызвало резкую реакцию мирового сообщества.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал о ходе согласования с Российской Федерацией двух оставшихся интеграционных карт. По его словам, Белоруссия не хотела бы откладывать этот вопрос в долгий ящик.

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