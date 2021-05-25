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Глава Еврокомиссии подчеркнула значимость России для ЕС
Фото: Скриншот видео с YouTube

Глава Еврокомиссии подчеркнула значимость России для ЕС

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Россия остается ближайшим и самым крупном соседом Европейского Союза, что определяет ее значимость для интеграционного объединения. Об этом во вторник, 25 мая, рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Европейский политик отметила, что Россия является источником торговли и инвестиций для Евросоюза, а также важным международным игроком по противостоянию глобальным вызовам и решению региональных вопросов.

В связи с этим главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и Еврокомиссии дано поручение подготовить доклад по отношениям ЕС с Россией к следующему саммиту интеграционного объединения, запланированному на июнь.

Ожидается, что на основе этого доклада будет проведен анализ отношений ЕС и России.

Комментируя работу по подготовке данного доклада, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо выразил мнение, что разногласия между членами ЕС по теме отношений с Россией «не такие уж и большие», сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз продолжает политику сдерживания России: продолжаются вмешательства во внутренние дела России, расширяются санкции в отношении российских граждан и юридических лиц, тиражируются голословные обвинения в адрес Москвы.

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Евросоюзмеждународные отношенияРоссия
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