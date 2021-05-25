Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 мая
Во вторник, 25 мая, погоду в столичном регионе будет определять периферия антициклона, который принес комфортную погоду.
Температура воздуха в Москве составит 20-22 градуса тепла, в Подмосковье возможно от 18 до 23 градусов выше нуля.
Ветер прогнозируется северо-западный, со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 754 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 40 процентов, кислородный режим благоприятный, сообщает портал «Метеоновости».
Ранее синоптик рассказал, что в начале июня в Москве возможны заморозки.
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