Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 мая

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Во вторник, 25 мая, погоду в столичном регионе будет определять периферия антициклона, который принес комфортную погоду.

Температура воздуха в Москве составит 20-22 градуса тепла, в Подмосковье возможно от 18 до 23 градусов выше нуля.

Ветер прогнозируется северо-западный, со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 754 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 40 процентов, кислородный режим благоприятный, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее синоптик рассказал, что в начале июня в Москве возможны заморозки.

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