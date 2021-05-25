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Правительство рассмотрит увеличение срока службы смартфонов до десяти лет
Фото: Pexels

Правительство рассмотрит увеличение срока службы смартфонов до десяти лет

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу и Минэкономразвития разработать программу внедрения в России европейских техрегламентов для производителей электроники. Об этом рассказала представитель вице-премьера Марта Галичева во вторник, 25 мая.

Правительство РФ может внедрить в стране еврорегламенты производства электроники, включая смартфоны и телевизоры, чтобы продлить срок их возможного использования до десяти лет. Доступный ремонт должен стать альтернативой попаданию техники на свалку.

С такой инициативой выступил глава Минприроды Александр Козлов. Он 24 апреля обратился к Виктории Абрамченко, объяснив свою стратегию, связанную с тем, чтобы не только производственный мусор направлялся во вторичное использование, но и не появлялся новый.

— Есть поручение президента о том, чтобы к 2030 году 100 процентов отходов должно сортироваться, а не более 50 процентов — отправляться на полигоны, — отметил он.

Александр Козлов пояснил, что на сегодняшний день 94 процента отходов не сортируется, поэтому следует продвинуть стратегию сортировки мусора и направления его на вторичное использование. По словам министра, в рамках этой стратегии есть и продление срока службы электроники, сообщает РБК.

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