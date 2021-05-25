«С ней надо покончить»: японцы призвали «ликвидировать» Россию

Фото: flickr.com / James Song

Читателей японского портала Yahoo News Japan возмутила новость о российских учениях в Арктике. На сайте опубликовали статью, в которой говорится о маневрах российского ВМФ в арктическом регионе, укреплению военной инфраструктуры России в приполярных областях, а также Северному морскому пути.

Некоторые из пользователей решили, что Россия якобы планирует напасть на Японию. Один из читателей заявил, что Токио не следует терять бдительность, так как Япония теперь находится в окружении «агрессивных» стран. Поэтому стране необходимо ядерное оружие.

— Из-за потепления порты эксплуатируются теперь даже зимой. Это означает, что вероятность нападения на Японию выросла. Россия совместно с Китаем может нанести удар по Японии и Тайваню, — заявил он.

Другой пользователь отметил, что Китай и Россия придерживаются диктатуры, с которой следует покончить.

— Если полностью не ликвидировать такие диктатуры, как Китай и Россия, миру спокойствия не видать. Они в любом случае покажут свои клыки. И ущерб будет огромным. С ними надо покончить, пока не поздно, — говорится в комментарии.

Также читатели заявили, что «сильная держава» вызывает желание захватить чужое.

— Россия всегда хотела незамерзающий порт, поэтому расширяла экспансию на юг, — пояснил пользователь.

Ранее британские читатели раскритиковали министра обороны за слова о России.

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