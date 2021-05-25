Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«С ней надо покончить»: японцы призвали «ликвидировать» Россию
Фото: flickr.com / James Song

«С ней надо покончить»: японцы призвали «ликвидировать» Россию

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Читателей японского портала Yahoo News Japan возмутила новость о российских учениях в Арктике. На сайте опубликовали статью, в которой говорится о маневрах российского ВМФ в арктическом регионе, укреплению военной инфраструктуры России в приполярных областях, а также Северному морскому пути.

Некоторые из пользователей решили, что Россия якобы планирует напасть на Японию. Один из читателей заявил, что Токио не следует терять бдительность, так как Япония теперь находится в окружении «агрессивных» стран. Поэтому стране необходимо ядерное оружие.

— Из-за потепления порты эксплуатируются теперь даже зимой. Это означает, что вероятность нападения на Японию выросла. Россия совместно с Китаем может нанести удар по Японии и Тайваню, — заявил он.

Другой пользователь отметил, что Китай и Россия придерживаются диктатуры, с которой следует покончить.

— Если полностью не ликвидировать такие диктатуры, как Китай и Россия, миру спокойствия не видать. Они в любом случае покажут свои клыки. И ущерб будет огромным. С ними надо покончить, пока не поздно, — говорится в комментарии.

Также читатели заявили, что «сильная держава» вызывает желание захватить чужое.

— Россия всегда хотела незамерзающий порт, поэтому расширяла экспансию на юг, — пояснил пользователь.

Ранее британские читатели раскритиковали министра обороны за слова о России.

Читайте также: Джабаров опроверг сообщение о готовности СССР передать Японии часть Курил

АрктикаРоссияЯпония
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Ринат Еникеев
Ринат Еникеев

Безопасность детей — это наша работа

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ненависть к людям и кошкам: почему психам в России так сложно помочь

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Зачем собственникам жилья нужны спецсчета

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Парадокс Сахарова: как создатель бомбы превратился в пацифиста

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Все мнения
О проекте